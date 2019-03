Actualidade

O treinador do Sporting de Braga disse hoje que, depois de três derrotas consecutivas, a equipa quer muito "voltar à normalidade" já diante do Rio Ave, no domingo, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Os minhotos perderam com o Sporting (3-0) e com o Belenenses (2-0) para o campeonato e, na terça-feira, com o FC Porto (3-0), na primeira mão da segunda meia-final da Taça de Portugal, registo negativo de oito golos sofridos e zero marcados que Abel Ferreira quer inverter em Vila do Conde.

"Todas as equipas passam por momentos de adversidade e, para nós, esses momentos ajudam-nos a crescer, individual e coletivamente. Temos de nos lembrar todos os dias o que nos trouxe até aqui. Como equipa, somos altamente competitivos quando todos atacamos e defendemos, queremos voltar à normalidade", frisou.