O treinador do Sporting, Marcel Keizer, assegurou hoje que a equipa passou ao lado das últimas polémicas no clube e que pensa exclusivamente na receção ao Portimonense, no domingo, para a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico dos 'leões' evitou comentar as dificuldades financeiras assumidas pela direção de Frederico Varandas durante a semana, bem como a expulsão de sócio do ex-presidente Bruno de Carvalho, destituído da presidência em 23 de junho de 2018.

"A equipa pensa apenas em futebol, falam de futebol e amam futebol. Este é o trabalho deles e nós confiamos em todos no clube que tratam de outros assuntos", afirmou o treinador holandês, mantendo a convicção num plantel forte para o futuro: "Queremos sempre que os bons jogadores fiquem no clube e fazer uma equipa mais forte para a próxima época, mas ainda estamos nesta temporada e há muito para jogar".