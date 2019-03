Actualidade

O CDS-PP quer ouvir o ministro das Finanças sobre o Novo Banco no parlamento "com a máxima urgência", se possível na próxima semana, sublinhando que uma injeção de capital público "é o oposto" do que foi prometido pelo Governo.

"O CDS considera preocupantes e encara até com alguma estupefação estas notícias, porque contrariam aquilo que, nomeadamente por perguntas feitas por deputados do CDS, o Governo e o ministro das Finanças sempre disseram", afirmou o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, em declarações à Lusa.