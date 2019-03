Actualidade

A administradora judiciária da Comarca do Tribunal de Lisboa Norte escalou, na sexta-feira, 48 funcionários judiciários para trabalharem na terça-feira de Carnaval, de acordo com um documento a que a Lusa teve hoje acesso.

A decisão surgiu "na sequência da postura pelo Exmo. Senhor Procurador da República Coordenador do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, no sentido de que os edifícios dos diversos núcleos deverão estar abertos no horário normal de funcionamento", segundo refere o documento assinado por Maria Augusta Rodrigues Medeiros, a que a Lusa teve acesso.

Quatro dias depois de a tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval concedida pelo Governo aos funcionários públicos ter sido publicada em Diário da República, a administradora judiciária daquela comarca, Maria Augusta Rodrigues Medeiros, exarou um despacho a designar 48 funcionários para trabalharem na terça-feira de Carnaval nos seis núcleos judiciais que integram a comarca.