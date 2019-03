Actualidade

A pessoa dada como desaparecida no incêndio num prédio de quatro andares no Porto foi encontrada morta, adiantou hoje à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O incêndio deflagrou cerca das 04:30 da manhã, num prédio de quatro andares da rua Alexandre Braga, do qual resultaram cinco feridos e uma pessoa foi dada como desaparecida.

Por volta das 17:20, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto confirmou à Lusa que a pessoa dada como desaparecida tinha sido encontrada morta.