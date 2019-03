Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram em resultado de inundações súbitas na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, onde as enxurradas arrastaram e levaram consigo várias casas e veículos.

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), a subida rápida das águas inundou uma parte da cidade de Kandahar, assim como de distritos vizinhos, onde foi registada um precipitação que ascendeu aos 97mm durante um período de 30 horas.

"Pelo menos 10 pessoas, incluindo crianças, ainda estão desaparecidas", declarou a agência das Nações Unidas através de um comunicado. "Foram afetadas umas 2000 casas nos distritos abrangidos, incluindo a cidade de Kandahar, e várias infraestruturas sofreram danos graves".