Novo Banco

Jerónimo de Sousa acusou hoje o Governo de "encher a barriga ao grande capital", face à nova injeção de dinheiro no Novo Banco, reafirmando a necessidade de se reverter a privatização.

"Quando os trabalhadores reivindicam o aumento do salário mínimo nacional, quando professores, enfermeiros, forças de segurança, profissionais de justiça procuram conseguir as suas legítimas reivindicações, não há dinheiro. Então, que expliquem como é que há esta facilidade de encontrar mais 1,14 mil milhões de euros para encher a barriga ao grande capital", questionou o secretário-geral do PCP, que falava num jantar da CDU, no concelho da Marinha Grande.

O povo, vincou, "pode, na sua maioria, não perceber nada de economia, mas pode perceber que algo está errado" no processo do Novo Banco, vincou Jerónimo de Sousa, referindo-se ao anúncio, na sexta-feira, de que este banco ia pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução.