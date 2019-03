Europeias

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que os candidatos às europeias Paulo Rangel (PSD) e Pedro Marques (PS) começaram a "encenar diferenças de projeto", apesar das propostas e soluções serem idênticas.

"Chegou a hora das eleições [europeias de 26 de maio] e com elas volta o tempo das grandes encenações de PSD, PS e CDS. É o que já se vê com Rangel, Marques e companhia a encenar diferenças de projeto e de propostas, a tentar jogar o jogo da bipolarização, como se fosse muito diferente o papel e a solução política de cada um em relação aos problemas que enfrenta o nosso país e a Europa", notou Jerónimo de Sousa, que discursava num jantar da CDU, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

Para Jerónimo de Sousa, os ataques entre PS, PSD e CDS fazem-no lembrar a história "do roto e do nu", considerando que os três partidos "estão empenhadíssimos numa espécie de guerra de alecrim e manjerona à volta dos fundos comunitários, mas também no jogo do empurra em relação às responsabilidades de cada um na situação difícil em que a tríade de partidos da troika colocou o país".