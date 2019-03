Actualidade

O presidente da mineira brasileira Vale renunciou ao cargo, este sábado, pressionado com as investigações sobre a rutura de uma barragem de resíduos em Brumadinho, que deixou pelo menos 186 mortos e 122 desaparecidos.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Fabio Schvartsman e três executivos da Vale, a maior produtora de ferro do mundo, comunicaram o afastamento temporário dos cargos após reunião do conselho de adminstração da empresa, na noite de sábado.

Um dia antes, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Federal recomendaram o afastamento dos executivos e outros 10 funcionários, enquanto são apuradas as causas e a responsabilidade da rutura da barragem de Brumadinho.