Actualidade

A aposta na qualidade dos ingredientes e na certificação dos cozinheiros fez a secundária Josefa d'Óbidos destacar-se com o aumento de refeições servidas no refeitório, em contraciclo com a maioria das escolas onde os alunos recusam a comida.

Entre setembro de 2018 e janeiro de 2019 o refeitório da Escola Josefa d'Óbidos serviu 18 mil almoços, testemunhando o crescimento da preferência dos estudantes pelas refeições confecionadas.

Em cinco meses, o número de refeições servidas aos 503 alunos da secundária de Óbidos, no concelho de Leiria, aumentou 20%, o que, segundo dados fornecidos pela câmara à agência Lusa, representa um crescimento de 3.000 refeições, em relação ao mesmo período do ano letivo anterior.