Europeias

Apesar da dificuldade que representa a dimensão do partido, o PAN assume o objetivo de eleger um eurodeputado nas próximas eleições europeias, esperando que o trabalho que tem desenvolvido na Assembleia da República contribua para esse propósito.

Depois de nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, o resultado do PAN se ter ficado pelos 1,72%, com cerca de 56 mil votos, nas europeias de 26 de maio Francisco Guerreiro passa de número três a cabeça de lista do partido.

"O nosso objetivo é, obviamente, eleger um eurodeputado. Sabemos das dificuldades que isso representa, especialmente para um partido com a nossa dimensão", assume Francisco Guerreiro, em entrevista à agência Lusa.