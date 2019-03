Actualidade

O presidente executivo da Altice Portugal afirmou que a Anacom é atualmente "um fator de desestabilização" e apontou que as decisões do regulador podem "colocar em causa o investimento" que a dona da Meo está a fazer no mercado português.

"A Anacom hoje é um fator de desestabilização daquilo que é o ambiente de crescimento não financeiro, porque este setor é um setor que perdeu receitas nos últimos anos, mas de crescimento em termos de serviços. Este é um setor que perdeu cerca de 2.000 milhões de euros nos últimos anos", apontou Alexandre Fonseca, em entrevista à Lusa.

"Na última década, [o setor] perdeu cerca de 2.000 milhões de euros de faturação, apesar de nesse mesmo período as taxas de regulação terem aumentado, o que não deixa de ser um bocadinho estranho que quando o setor perde receitas as taxas de regulação aumentam", criticou o gestor, que referiu que, apesar disso, as telecomunicações têm vindo "a criar mais valor para o consumidor final", apesar do contexto, traduzindo-se num desafio.