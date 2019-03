Novo Banco

O ministro das Finanças, Mário Centeno, manifestou hoje disponibilidade para ir ao parlamento, na próxima semana, prestar esclarecimentos sobre a situação do Novo Banco, disse à agência Lusa fonte do Ministério das Finanças.

Na sexta-feira, o Novo Banco anunciou que vai pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução, tendo o Ministério das Finanças anunciado que "considera indispensável" a realização de uma auditoria para escrutinar o processo de capitalização deste banco.

Na sequência do anúncio, o CDS-PP pediu a presença de Mário Centeno no parlamento para dar esclarecimentos sobre o Novo Banco "com a máxima urgência", sublinhando que uma injeção de capital público "é o oposto" do que foi prometido pelo Governo.