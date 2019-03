Actualidade

O espaço do projeto Manicómio, em Lisboa, dedicado a artistas com doenças mentais, só é inaugurado no final do mês, mas já há artistas a trabalhar, ao lado de 'start-ups', trabalhadores independentes e bem longe do hospital.

O espaço está integrado no 'coworking' NOW, no Beato, e a área do projeto está sinalizada com um 'néon' azul onde se lê: "Manicómio/based on a true story" (baseado numa história real, em português). As paredes, para já despidas, irão acolher obras dos artistas que ali trabalham.

No total são dez, escolhidos por Sandro Resende e José Azevedo - responsáveis do projeto e fundadores da Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico P28, que dá aulas de artes plásticas a doentes do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa há cerca de 20 anos - pela qualidade do que fazem, independentemente do historial de doença mental.