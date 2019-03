Actualidade

Espetáculos, oficinas de gravura e um documentário fazem parte da programação de celebrações dos dez anos da Casa das Histórias Paula Rego, que decorre ao longo deste ano naquele museu, em Cascais.

De acordo com a coordenadora da Casa das Histórias, Catarina Alfaro, o programa que o Serviço Educativo do Bairro dos Museus tem em curso para assinalar a data começa já a 07 de março com a 2.ª Edição da Oficina de Gravura, prolongando-se até 26 de maio.

Ainda em maio, no dia 18, está prevista uma performance e arte digital, com os Vórtice Dance Company, seguindo-se a 3.ª Edição da Oficina de Gravura, entre julho e novembro deste ano.