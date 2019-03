Actualidade

O Carnaval na ilha Terceira, nos Açores, é festejado com manifestações de teatro popular muito próprias, que levam centenas de pessoas com as profissões mais comuns a transformarem-se em atores e músicos por quatro dias.

"A Terceira é uma terra de artistas e não é de agora. A arte sempre vibrou nesta terra independentemente de catástrofes naturais e de regimes políticos", afirma, em declarações à Lusa, Frederico Madeira, que há mais de 10 anos participa em danças e bailinhos de Carnaval.

Este ano, estão previstos cerca de 70 grupos, entre danças de espada, danças de pandeiro, bailinhos e comédias, expressões de teatro popular, acompanhadas por momentos musicais, na maioria com textos de comédia, escritos em rima e com crítica social, que envolvem perto de 2.000 atores e músicos amadores.