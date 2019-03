Incêndios

Os habitantes do concelho do Sabugal estão recetivos às operações de limpeza dos terrenos e são os próprios que já contactam os serviços municipais em caso de dúvidas, disse à agência Lusa fonte da autarquia.

"Já não é preciso, por vezes, ir ter com as pessoas. Já são as pessoas que vêm ter connosco [Câmara Municipal]", disse Vítor Proença, vice-presidente da Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda.

De acordo com o autarca, os munícipes recorrem aos serviços da autarquia a quem pedem orientações, nomeadamente "quando acontece que têm árvores de algum porte junto às habitações" e questionam se têm de as cortar ou apenas de as desramar.