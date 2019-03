Incêndios

A Câmara Municipal da Guarda está a promover sessões informativas nas 23 freguesias consideradas áreas prioritárias pelo Governo, com o objetivo de incentivar os proprietários à realização das operações de limpeza dos terrenos.

O vereador Sérgio Costa, com o pelouro da proteção civil e das florestas, disse à agência Lusa que o município da Guarda, em colaboração com a GNR e as Juntas de Freguesia, está a realizar ações de sensibilização nas freguesias rurais, "no sentido de os proprietários ficarem alertados para os pontos críticos que ainda não estão limpos".

Segundo o autarca, a GNR e a Câmara identificam os locais e nas sessões de sensibilização as situações são clarificadas.