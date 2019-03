Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a "elevada qualidade" do ensino militar em Portugal, no dia em que presidiu às comemorações do 216.º aniversário do Colégio Militar, que decorreram no centro de Lisboa.

"O ensino militar em Portugal é um ensino de grande qualidade. O Colégio Militar é uma instituição demonstrativa dessa qualidade, não é a única", destacou o também Comandante Supremo das Forças Armadas, em declarações nos jornalistas.

O chefe de Estado salientou que essa qualidade do ensino militar português é também reconhecida internacionalmente, pelos parceiros do país "na Aliança Atlântica, na União Europeia, nas Nações Unidas".