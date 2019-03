Actualidade

O Olivais Coimbra venceu hoje o Vitória de Guimarães, por 49-40, e conquistou a Taça de Portugal de basquetebol feminino pela terceira vez na sua história.

A equipa orientada por Eugénio Rodrigues, que venceu três dos quatro parciais do encontro disputado em Cascais, sucede à AD Vagos, que venceu a prova na época passada, derrotando precisamente a formação de Coimbra.

O líder do campeonato, que já vencia ao intervalo por 29-14, somou a sua terceira conquista do troféu, depois dos êxitos em 2008/09 e 2009/10, e aproximou-se do recordista de triunfos CAB Madeira, que já ergueu a taça em sete ocasiões.