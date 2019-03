Europeias

As Mulheres Socialistas lamentaram não ter participado no processo de decisão da lista do PS às europeias, aprovada na quinta-feira, apesar de saudarem que seja totalmente paritária, composta por 50% de elementos de cada género.

Em comunicado hoje enviado à Lusa, depois de uma reunião da Comissão Política das Mulheres Socialistas (MS-ID), presidida por Edite Estrela, esta estrutura considera que não foram cumpridos os estatutos aprovados no último Congresso do PS.

"As Mulheres Socialistas deixaram, sobre esta matéria, uma chamada de atenção, lamentando o facto de a estrutura não ter sido chamada a participar no processo de decisão, tal como é determinado no número 8 do artigo 67.º dos Estatutos do PS, aprovados no último Congresso Nacional", referem.