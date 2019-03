Europeias

O cabeça de lista do PS às eleições europeias, Pedro Marques, criticou hoje o rival do PSD, Paulo Rangel, por insistir numa "campanha de calúnias e falsidades" contra os socialistas, sem fazer propostas concretas para a Europa.

Pedro Marques fez estas críticas em Loulé, no Algarve, em resposta a uma posição expressa no sábado por Paulo Rangel, que acusou o candidato do PS de estar "conformado" com uma perda de 7% dos fundos comunitários pensados para a convergência.

O candidato socialista às europeias de 26 de maio afirmou que a campanha eleitoral precisa de "propostas concretas e de esclarecimento aos portugueses" e garantiu que está a fazer isso, apresentando "uma proposta concreta para a Europa: um novo contrato social, mais emprego, menos pobreza e desigualdade, sempre com as contas certas".