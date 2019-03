Novo Banco

A coordenadora do Bloco do Esquerda (BE) afirmou hoje que a venda do Novo Banco continua a "ficar caríssima" aos contribuintes portugueses, reiterando que o banco deveria ter ficado na esfera pública.

Catarina Martins abordou o assunto esta tarde, à margem de um almoço solidário com os trabalhadores do Casino da Póvoa de Varzim, reagindo ao anúncio de que o Novo vai pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

"Fica difícil de acreditar que o Novo Banco quer mais dinheiro dos contribuintes. Um banco que foi vendido ao fundo norte americano Lone Star e que agora quer mais do Estado Português, por algo que já não é nosso", começou por dizer a líder do Bloco.