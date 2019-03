Actualidade

Um homem de 41 anos foi hoje morto com uma arma branca no Bairro da Bogalheira, em Camarate, no concelho de Loures, tendo um suspeito sido detido e conduzido à polícia para interrogatório, informou a PSP.

O homem foi esfaqueado e estava caído na via pública quando os bombeiros chegaram ao local para uma eventual assistência, mas quando chegaram o óbito já havia sido consumado, indicou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Um homem foi detido e estava a ser interrogado pelas 23:00 porque "a situação está ainda a ser investigada", disse a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, acrescentando que "há uma testemunha, que também estava a ser interrogada".