Pelo menos 14 pessoas morreram no domingo na sequência de um tornado que causou "danos catastróficos" no estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades, em novo balanço.

"Posso dizer que neste momento temos 14 mortes confirmadas. As buscas continuam", disse o xerife do Condado de Lee, Jay Jones, citado por agências internacionais.

Várias pessoas foram hospitalizas, algumas com "ferimentos muito graves", e há ainda vários desaparecidos, acrescentou Jones.