O comboio do líder da Coreia do Norte passou hoje nos arredores de Pequim, com destino a Pyongyang, o que parece ter afastado a possibilidade de uma reunião com o Presidente chinês, Xi Jingping.

O comboio passou pela cidade portuária de Tianjin (sudeste da capital chinesa) por volta das 07:00 (23:00 em Lisboa) e seguiu em direção ao norte, para a província de Liaoning (nordeste), noticiou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Kim Jong-un deixou a cidade vietnamita de Dong Dang no sábado, dois dias após a conclusão da cimeira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói.