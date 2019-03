Actualidade

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, defendeu alguns ajustamentos à proposta de lei de programação militar para incluir a modernização das fragatas, manifestando-se confiante no "diálogo político" para a aprovação do diploma.

Em entrevista à Agência Lusa, um ano após tomar posse como CEMGFA, António Silva Ribeiro considerou que a proposta "é boa" e disse estar ciente de que "não se pode ir tão depressa como algumas vontades desejariam" devido às "limitações financeiras do país".

"A possibilidade de não se modernizarem as três fragatas é preocupante" numa altura em que "o país está nas Nações Unidas a procurar reivindicar a extensão da sua soberania na plataforma estendida", disse.