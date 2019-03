Actualidade

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Silva Ribeiro, considerou hoje que o furto de Tancos foi "muito grave e inadmissível", mas apelou para que as pessoas "não confundam o Exército com Tancos".

"Não é aceitável que qualquer pessoa possa entrar numa instalação militar e roubar armas ou munições ou outro tipo de artefactos. Tendo-se isso verificado, agora é um problema da justiça averiguar quem é que cometeu aquele assalto", disse, em entrevista à agência Lusa.

O almirante António Silva Ribeiro contou que à altura, no cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada, estava no estrangeiro e soube do ocorrido pelo então ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, que lhe telefonou.