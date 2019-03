Guiné-Bissau/Eleições

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, afirmou à Lusa que o seu partido é o único com um programa credível para tirar o país do marasmo.

"O programa do PAIGC é de facto o único programa credível, sério, que é apresentado no sentido de resgatar o país, tirar o país do marasmo que tem vivido durante estes anos e propor um programa de desenvolvimento", disse em entrevista à Lusa, durante um comício em Farim, sua terra natal, Domingos Simões Pereira.

Segundo o antigo primeiro-ministro, a proposta do PAIGC para governar o país nos próximos quatro anos "abarca várias áreas", desde as reformas até ao crescimento económico, passando pela construção de infraestruturas, valorização do capital humano e natural e política externa.