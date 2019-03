Actualidade

As missões militares portuguesas na República Centro Africana, Iraque e Afeganistão são "operações de longa duração" que deverão continuar no próximo ano, no âmbito do contributo de Portugal para a paz, defendeu o almirante Silva Ribeiro.

As missões das forças nacionais destacadas na RCA, no Afeganistão e no Iraque "são operações de longa duração e por isso não é expectável que, para o próximo ano, haja grandes alterações", disse o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro.

Em entrevista à Lusa, quando passa um ano sobre o início do seu mandato, Silva Ribeiro frisou que os conflitos naqueles países "vão demorar anos a resolver e é preciso que a comunidade internacional contribua para a sua resolução".