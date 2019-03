'Fake News'

O presidente executivo da Altice Portugal manifestou-se preocupado com as 'fake news', adiantou que pretende "dinamizar" a parceria com o Polígrafo e avançou que a empresa tem "mecanismos internos" para garantir que o fenómeno não prolifera.

Questionado sobre o fenómeno de notícias falseadas, também denominadas de 'fake news', Alexandre Fonseca disse que o assunto "é um ponto de preocupação enquanto gestor, mas também enquanto cidadão".

Nesse sentido, apontou que a Altice Portugal, dona da Meo e do Sapo, já trabalha "nalguns quadrantes" nesta matéria, recordando o anúncio feito na última edição da Web Summit de uma parceria com o Polígrafo, "um 'site' que se assume como um primeiro passo para garantir a credibilidade ou não de algumas notícias que são veiculadas".