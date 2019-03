Actualidade

O Presidente das Filipinas admitiu alterar o nome do país para eliminar a conotação colonial, uma vez que o arquipélago foi nomeado em homenagem ao então futuro rei de Espanha, em 1543, foi hoje divulgado.

"Não tenho, ainda, um nome particular em mente, mas gostaria de alterar este, que se deve ao rei Felipe de Espanha", afirmou Rodrigo Duterte, durante uma cerimónia, no domingo, na província de Basilan, no sul do país.

A declaração surge semanas depois do chefe de Estado filipino ter sugerido alterar o nome do país para Maharlika, referente ao passado pré-hispânico das Filipinas.