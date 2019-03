PR/Angola

A presidente executiva da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID) disse à Lusa que há um renovado interesse dos empresários em Angola e um otimismo contido relativamente não só a este país, mas também sobre Moçambique.

"Neste momento há um contido otimismo relativamente a ambos os países, os empresários procuram muita informação sobre o que se está a passar, e os projetos nos dois países vão aparecer", disse Marta Moriz, quando questionada sobre se a perspetiva de recuperação económica este ano e as reformas lançadas pelo Governo do Presidente João Lourenço estão já a ter um efeito concreto no interesse dos investidores.

"Há um renovado interesse dos investidores em ambos os países, os dados fundamentais macroeconómicos são positivos e, portanto, notamos que realmente há uma procura maior sobre estas duas geografias", disse a presidente da SOFID, a entidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem como missão apoiar as pequenas e médias empresas nos investimentos nos países em desenvolvimento.