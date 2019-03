PR/Angola

O empresário e comendador Rui Nabeiro, cujo grupo compra grande parte do café angolano, defendeu hoje que o Presidente português vai trazer "mais-valias" da visita que realiza a Angola a partir de 05 de março.

"O Presidente, porque é uma pessoa que onde vai, sabe estar, vai lá e traz mais-valias (...) Não tenho dúvidas", disse, em entrevista à Lusa, o fundador do grupo Nabeiro, que detém a marca Delta, em Portugal, e a Angonabeiro, em Angola.

Com negócios em Angola desde o período anterior à independência, e que ainda hoje se mantêm, Rui Nabeiro não se alonga em comentários sobre as relações entre Portugal e Angola. Contudo, disse ter boas perspetivas face à visita do Presidente português, que além de Luanda passará pelas províncias de Benguela e da Huíla.