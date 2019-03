Actualidade

O empresário Rui Nabeiro, com negócios em Angola desde antes da independência, disse à Lusa, que o seu grupo empresarial, já com uma empresa naquele mercado, quer avançar com a construção de uma nova fábrica de café no país.

"Em Angola queremos estar no mundo do café verde e a trabalhar na sua valorização como produto", afirmou o empresário em entrevista à Lusa, a propósito da visita do Presidente da República de Portugal aquele país, que começa a 05 de março.

Para isso, explicou Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro, líder no mercado do café em Portugal e já com a AngoNabeiro no mercado angolano, "a ideia é fazer uma nova fábrica", porque para valorizar o café de Angola, de "grande qualidade e muito desejado no mundo", é necessário esse investimento.