Actualidade

O comendador e empresário Rui Nabeiro, fundador de um dos maiores grupos empresariais portugueses, líder no mercado dos cafés e com negócios em Angola, disse, em entrevista à Lusa, que o que o fez ser "o homem do café" foi o café daquele país.

"Comecei a vida com Angola, porque Angola era o principal fornecedor de café a Portugal. Aliás, naquela altura [Portugal sob o domínio da ditadura de Oliveira Salazar]", só podia comprar-se a Angola, Timor e pouco mais. Em Cabo Verde havia pouco e São Tomé ainda menos [na altura colónias]. Portanto, o que me fez ser o homem do café foi o café de Angola", afirmou Rui Nabeiro, para explicar por que já antes da independência tinha negócios no mercado angolano.

Até porque, "era o café que também transportávamos para os espanhóis, porque os espanhóis não tinham café e precisavam de divisas. Isto ainda antes da independência", explicou numa entrevista concedida a propósito da visita o Presidente da República de Portugal a Angola, que começa a 05 de março.