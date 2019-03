Actualidade

Mais de 200 pessoas encheram no domingo o teatro D. Pedro V, em Macau, na primeira conferência TEDx aberta ao público no território, direcionada a "diferentes audiências" e disposta a promover "novos pensamentos".

Ao longo do dia, nove oradores subiram ao palco do teatro D. Pedro V, monumento do conjunto do Património Mundial da UNESCO (Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura), para partilharem, em 18 minutos, diferentes histórias e ideias.

Nesta edição, a primeira sob o nome "TExSenadoSquare", a organização decidiu alargar o convite a oradores de regiões vizinhas, nomeadamente Hong Kong, para diversificar os temas e despertar "novas ideias e pensamentos".