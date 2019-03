LC

O FC Porto e a Roma, 'traumatizados' pelos resultados do fim de semana, decidem quarta-feira no Dragão o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, com os transalpinos a partirem com curta vantagem.

Em 12 de fevereiro, na capital italiana, a formação romana chegou a ter dois golos de vantagem, graças a um 'bis' de Zaniolo, aos 70 e 76 minutos, mas um tento de Adrián Lopez, aos 79, colocou os 'dragões' a necessitar apenas de vencer por 1-0.

O espanhol foi também o primeiro protagonista do clássico que o FC Porto disputou no sábado com o Benfica, ao inaugurar o marcador, antes de os 'encarnados' darem a volta ao marcador e roubaram a liderança do campeonato aos 'dragões'.