O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, apelou hoje ao Governo para que assegure a continuidade do processo do cadastro predial, "um excelente instrumento de planeamento" do território.

No Diário da República de 04 de dezembro de 2018 foi publicado um aviso da Direção-Geral do Território "que dá a execução do cadastro predial do concelho de Seia por concluído", disse hoje o autarca à agência Lusa.

No entanto, segundo Carlos Filipe Camelo, "para que o trabalho realizado tenha desenvolvimento e sirva o país", ainda é necessário, em primeiro lugar, "que o Governo e a Assembleia da República aprovem o enquadramento legal relativo à responsabilidade de conservação e gestão do cadastro predial, ou seja, que se definam a entidade ou entidades responsáveis" pela sua gestão.