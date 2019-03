Actualidade

O cadastro predial realizado em Oliveira do Hospital abrange 63% do território, incluindo as parcelas apenas identificadas, o que leva a Câmara Municipal a reclamar a conclusão do processo.

"Depois dos incêndios, o cadastro é uma ferramenta cada vez mais imprescindível para reordenarmos a nossa floresta, tornando-a mais resiliente e resistente", disse à agência Lusa o presidente da autarquia, José Carlos Alexandrino.

O grande incêndio de 15 de outubro de 2017, em que morreram 50 pessoas em diversos municípios da região Centro, 13 delas em Oliveira do Hospital, devastou este concelho do distrito de Coimbra em mais de 90% da sua área.