Actualidade

O consumo de energia elétrica recuou 3% em fevereiro, em relação ao período homólogo, devido "às temperaturas acima do normal para a época", segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais.

Esta evolução é o "contrário do que se tinha verificado no mesmo mês do ano anterior", sendo que "com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis registou-se, ainda assim, uma contração de 1,2%", de acordo com a REN.

Os mesmos dados apontam para níveis de precipitação "abaixo dos valores médios, com o índice de produtibilidade hidroelétrica a não ultrapassar os 0,57 (média histórica igual a 1)", de acordo com a REN.