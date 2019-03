Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, vai receber na terça-feira o ministro britânico para o 'Brexit', Stephen Barclay, e o procurador-geral do Estado, Geoffrey Cox, para mais uma ronda de negociações.

O anúncio do encontro foi feito hoje, durante a habitual conferência de imprensa da Comissão Europeia, pelo porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas, que não adiantou mais detalhes sobre a reunião, que decorrerá na tarde de terça-feira em Bruxelas.

No sábado, em entrevista publicada por diversos jornais europeus, Barnier admitiu que a União Europeia está preparada para proporcionar "garantias adicionais" ao Reino Unido, de modo a facilitar a ratificação do acordo de saída do Reino Unido do bloco comunitário pelo parlamento britânico.