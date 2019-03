Sporting

O juiz Carlos Delca adiou o início da fase instrutória do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, prevista começar na quarta-feira, em Lisboa, disse hoje à agência Lusa o Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro.

O processo pertence ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, o juiz Carlos Delca determinou que a instrução, fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue e em que moldes para julgamento, decorra na nova sala do Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

Contactado hoje pela Lusa, fonte do TIC do Barreiro indicou que a sessão de quarta-feira "ficou sem efeito", devido ao facto de um dos advogados ter pedido a escusa do juiz Carlos Delca, não tendo, para já, uma nova data prevista para o início da fase de instrução.