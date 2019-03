Actualidade

O vocalista da banda britânica Prodigy Keith Flint morreu hoje, aos 49 anos, segundo confirmação da polícia do Essex citada pela imprensa do Reino Unido.

Flint foi encontrado inconsciente em casa, sem que a sua morte esteja a ser tratada como suspeita, referiu um porta-voz da polícia.

Keith Flint era uma das vozes dos The Prodigy, a par de Maxim, e rosto principal do trio que se completava com Liam Howlett, adquirindo uma maior dimensão e protagonismo aquando do lançamento do disco "The Fat of the Land", do qual foi extraído o 'single' "Firestarter", cujo vídeo o tinha como figura central.