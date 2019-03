Actualidade

Mais de dez milhões de comprimidos de metanfetaminas foram apreendidos este fim de semana em Myanmar (antiga Birmânia), considerado um dos maiores produtores de drogas sintéticas do mundo.

"Esta é a maior apreensão de drogas do ano no país e a maior já feita na região de Maungdaw", indicou Win Ko Ko, responsável da polícia, à agência de notícias France-Presse (AFP), confirmando as informações publicadas na imprensa oficial.

As duas operações foram realizadas na região de Magway, no centro do país, e no distrito de Maungdaw, no Estado de Rakhine, palco da crise dos refugiados rohingya de Myanmar.