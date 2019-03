Actualidade

Cerca de 70 trabalhadores da empresa Confama - Confeções, Lda., com sede em Famalicão da Serra, no concelho da Guarda, suspenderam os seus contratos de trabalho devido a salários em atraso, disse hoje fonte sindical.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Alta, Carlos João, disse hoje à agência Lusa que os trabalhadores da fábrica, a maioria mulheres, requereram a suspensão dos contratos de trabalho, na sexta-feira, porque "têm parte [do salário] do mês de janeiro e o mês de fevereiro por pagar".

"Como a administração, na sexta-feira, numa reunião que teve com os trabalhadores os informou que era impossível continuarem a laborar no momento porque, além de haver poucas encomendas, não têm dinheiro disponível para pagar aos trabalhadores, a administração entendeu que o caminho, para já, era os trabalhadores irem para a suspensão, para não estarem na empresa sem receber", explicou o sindicalista.