Actualidade

Os bombeiros sapadores do Regimento de Lisboa, que estão em greve há três semanas, ainda não tiveram resposta do Governo em relação às carreiras, informou hoje o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML).

"Ainda não obtivemos nenhuma resposta. Temos alguma expectativa para saber se a pretensão do Governo é continuar com o atual estatuto da carreira", disse o presidente do STML, Vítor Reis, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o dirigente sindical, foram feitas insistências para reunir com o secretário de Estado da Proteção Civil nas últimas semanas, mas sem sucesso.