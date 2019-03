PR/Angola

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português esclareceu hoje os contornos da posição assumida junto das autoridades angolanas sobre os incidentes no bairro Jamaica sem nunca referir um pedido de desculpas, como foi divulgado pelo Governo de Luanda.

A posição foi inicialmente assumida pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, hoje, em conferência de imprensa realizada em Luanda, destinada a fazer o lançamento da visita a Angola do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante o encontro, o governante lembrou que as autoridades de Luanda acompanharam, desde o primeiro momento e em conjunto com as congéneres portuguesas, os incidentes naquele bairro, envolvendo cidadãos angolanos e agentes da PSP.