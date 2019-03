Actualidade

Um despiste seguido de capotamento de um veículo ligeiro no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, provocou hoje quatro feridos ligeiros, condicionando o trânsito na zona do Palácio de Queluz, informou fonte da Polícia de Segurança Pública.

De acordo com a fonte, os quatro ocupantes da viatura, com matrícula estrangeira, foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra e para o Hospital de São Francisco Xavier.

Pelas 18:20, encontravam-se duas vias cortadas no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, havendo trânsito lento.