A injeção de capital de 1.149 milhões de euros do Fundo de Resolução no Novo Banco cria pressões para o cumprimento do défice orçamental deste ano, que o Governo estima em 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

A meta do défice deste ano, de 0,2% do PIB, inclui "uma dimensão de recapitalização do Novo Banco na ordem dos 400 milhões de euros", segundo disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, em outubro ao Jornal de Negócios.

Contudo, na sexta-feira, o Novo Banco indicou que vai pedir ao Fundo de Resolução 1.149 milhões de euros, o que significa que o valor que terá de ser contabilizado será bem maior do que a estimativa do executivo.